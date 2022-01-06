高市府6日下午4時10分許突然跳電，僅剩緊急照明設備供電，跳電當下市府人員引發一陣譁然，紛紛走出辦公室察看狀況。（洪浩軒攝）

高市府6日下午4時10分許突然跳電，僅剩緊急照明設備供電，跳電當下市府人員引發一陣譁然，紛紛走出辦公室察看狀況，幸虧市府內的電梯並無人員受困。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁先前因為高雄不斷跳電，重批台電「太掉漆」，事隔半個月，高雄又傳停電！且停電地點還在高雄市政府四維行政中心，高市府6日下午4時10分許突然跳電，僅剩緊急照明設備供電，跳電當下市府人員引發一陣譁然，紛紛走出辦公室察看狀況，幸虧市府內的電梯並無人員受困，據了解，該次停電屬於苓雅區部分區域跳電。

截至記者出稿前，市府仍是停電狀態，據悉，目前台電正在了解狀況，並緊急修復當中，此次無預警跳電，讓市府許多員工工作被迫停擺，也相繼走出辦公室察看狀況，市府無預警停電也極為少見，目前市府也正向台電了解相關狀況。

高雄市近期不斷發生跳電案件，陳其邁先前才曾公開批評台電「太落漆」，希望台電改善，他認為有很多電力管理應該都要再加強，市府也跟台電公司要求，老舊線路就要加緊汰換，電力設施也要加強巡查，未料，6日竟連高市府也跳電。

台電高雄區處表示，此次停電是因為西甲配電變電所第46饋線(11仟伏)接地過流電驛動作，斷路器開關跳脫所引發的停電事故，停電範圍包括苓雅區四維四路、新興區忠孝一路等，停電受影響的戶數共289戶，經由市巡課搶修後，已於下午4時58分復電。