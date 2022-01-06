時值流感易發季節，但因接連施打2劑新冠肺炎疫苗，民眾接種流疫苗意願低；衛生局提醒民眾，為了長者及幼童健康，請盡速接種流感疫苗，未滿9歲初次接種的幼兒，應相隔4周以上接種第2劑，以獲得完整保護力。

每年10月至隔年3月是流感好發高峰期，流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時可能造成死亡，一般人接種流感疫苗的保護力約30-80％，健康成年人則有70-90％保護效果，老人則降低50-60％嚴重性併發症，及減少80％死亡率，顯示接種流感疫苗是預防流感最有效的方法。

衛生局指出，南投縣去年採購13萬7000劑四價流感疫苗供縣民接種，截至目前已接種12萬4000餘劑，疫苗使用率達90.6％，疫苗結存1萬2700餘劑。

最近半年，因接連接種2劑新冠肺炎疫苗，導致民眾接種流感疫苗意願下滑；衛生局長陳南松表示，接種疫苗能刺激人體免疫反應，喚醒免疫細胞的免疫能力，為避免流感及新冠肺炎病毒雙重威脅，增加重症及死亡風險，民眾除接種COVID-19疫苗，也要接種流感疫苗才能提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險，2種疫苗接種應至少間隔7天，避免發生疫苗接種不良事件。

另外，民間企業捐贈500劑流感疫苗，供縣內19至49歲非公費流感疫苗接種補助對象、低收及中低收入戶民眾免費接種。流感疫苗接種相關資訊，可上衛生局官網（傳染病防治專區）查詢，或撥打衛生局專線（049）2220904洽詢。