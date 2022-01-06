9m88與《華燈初上》眾星合照。（爵士寶貝提供）

甫在11月推出爵士EP《This Temporary Ensemble》、以及12月推出最新單曲〈A Merry Feeling〉的9m88，今釋出她為近期話題新劇《華燈初上》演唱的插曲〈月亮代表我的心〉，9m88邀請曾獲金馬最佳原創電影音樂肯定的音樂製作人曾韻方擔綱單曲製作，將〈月亮代表我的心〉由甜蜜相思的開端轉為暗黑、電音聲響驚喜改編，像極了「華燈」一劇從華麗歡樂的開場轉為懸疑、猜忌與哀傷的氛圍。

這次的單曲製作，9m88找來擅長電子聲響的音樂製作人曾韻方擔綱，曾韻方從事影像配樂工作多年，作品有《時下暴力》、《台北工廠II》、《醉‧生夢死》等片，其中更以《醉‧生夢死》榮獲金馬獎最佳原創電影音樂之肯定。9m88表示：「一直很想跟小方合作，剛好這次歌曲是女性的故事，所以想找女性的製作人去詮釋它」，完成後的單曲果然完美傳達兩位女人之間的複雜情感氛圍，讓她十分感動。

9m88也在《華燈初上》拍攝期間，受導演邀請到劇中客串，飾演Vivian徐若瑄飾演的瓊芳媽媽旗下的小姐，同時也是謝瓊煖（飾演阿季）的老同事「Joanne」，9m88表示：「很開心能接到導演邀請在劇中唱一小段歌，覺得很榮幸。也很開心有機會認識謝瓊煖（飾演阿季），一直很欣賞她、覺得她是很棒的演員！還有也超級開心見到Vivian姊（徐若瑄），不過看到她會比較害羞，因為她是女神（羞）」，她也展現小粉絲一面，興奮直說：「去客串是一個很有趣的經驗，雖然只是一個過場，但是也看到了《華燈初上》在造型和場景的用心，都讓我大開眼界。」