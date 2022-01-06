罷昶總部「清林散昶」發言人高毓安指出，周四、周五將派團隊成員搭上戰車，站在第一線和鄉親表達公民團體的理念。（鄧博仁攝）

高毓安指出，陸軍將持續在地方掛布條、塞文宣至信箱，並提出團隊的三大質疑。（鄧博仁攝）

無黨籍立委林昶佐罷免案進入關鍵倒數3天，正反方加緊腳步爭取支持，罷昶總部「清林散昶」在決戰前兩天，出動大型戰車，緩步繞行中正、萬華全選區，要告訴鄉親「0109罷昶佐」，選前之夜則選在西門紅樓封街舉辦，屆時將邀集政壇大咖站台。

罷昶總部「清林散昶」發言人高毓安指出，罷免來到最終倒數階段，很感謝在地資源挹注，這2天戰略原則是「全力衝刺」，包括周四、周五將派團隊成員搭上戰車，站在第一線和鄉親表達公民團體的理念，說明青年對林昶佐的種種質疑，每天上午、下午都會有1個場次。

高毓安指出，陸軍將持續在地方掛布條、塞文宣至信箱，並提出團隊的三大質疑，包括「沒有在地政績」、「疫情公道討不回」、「公投立場違背民意」，文宣上也有民眾所提出的6小點質疑。

最關鍵的選前之夜，高毓安表示，晚會將落腳在西門紅樓前廣場，從捷運西門站6號出口入場即可，預計會聚集500至800人，全程也會在罷免林昶佐粉專直播，當天將找來政壇大咖領袖站台，包括在地議員應曉薇、郭昭巖及吳志剛也在邀請中，完整陣容預計在周六前公布。

高毓安坦言，近期連蔡英文總統等大咖都出面聲援林昶佐，真的讓團隊有種小蝦米對抗大鯨魚的感覺，內部也有人認為這是執政黨傾府院黨力量，不惜一切輾壓在地青年，在地組織和媒體朋友也對這件事多有同情，有被碾壓的感覺，但團隊會全力以赴到最後一刻。