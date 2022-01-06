不滿捐千萬給禪院罹癌妻仍病逝 化工公司董事長找黑幫打傷住持 17:092022/01/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何男因妻子死亡，竟找黑幫成員將禪院住持打傷，並要討回捐款，台北地檢署將何男等人起訴。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一家化工公司的負責人何姓男子，因妻子罹患癌症，他捐款2000萬元給禪院希望妻子康復，但妻子最後仍因病死亡，何男心生不滿竟找黑幫成員將禪院住持打傷，並要討回捐款，台北地檢署將何男等人依加重強盜罪起訴。 這起案件導因，2019年10月警方獲報，禪院人員將幫派分子囚禁，且院內700多萬元現金遭取走，對方還要求禪院匯款1000萬多元，金額要超過2000萬元；檢警追查發現，何男與妻子都是禪院信徒，但因何妻病逝，何才找人報復。 新店帽T殺手疑老練代行者 開權利車繞市區製造斷點恐偷渡 大鵰變小雞 黑幫老大增大手術失敗 護士一句話惹江湖追殺令 #禪院 #黑幫 #報復 #何男 #化工公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周焯華落網 陸媒：想靠愛國洗白的黑幫人士 該重新審視這個時代 18:062021/11/30 兩岸 蘆洲角頭喝酒怨車行股東 小弟衝去開4槍刑責一肩扛 13:462021/12/20 社會 運動教練為愛原諒偷情妻 小王吃人夠夠竟PO親密照報復 13:462021/12/30 社會 渣男扮美國富二代「這招」騙倒4女網友詐財數十萬 16:422022/01/03 社會 《產業》疫後報復性旅遊可期 出國參團意願增近1成 11:422021/12/16 財經 立陶宛企業再遭北京報復 專家曝為何貿易額低 卻難逃陸制裁 12:492021/12/18 國際 向總統車隊舉布條陳情遭警控制 男子聲請國賠勝訴 17:322021/11/24 社會 妙齡女床戰實況遭PO上網3年 好友看片驚覺主角是閨密 08:512021/11/29 社會 金馬58／台灣黑幫電影教父奪終身成就 蔡揚名開心：我也是優秀人才 22:282021/11/27 娛樂 高階主管是內鬼 A走公司24億元 友達回應了 22:122021/12/24 財經 顏陣營反擊 控蔡其昌挾怨報復 蔡團隊駁斥 烏龍爆料揚言提告 04:102021/11/25 政治要聞 社會熱門新聞 女大生每2天換人嘿咻 性成癮染病仍戒不掉 醫嘆父母造成 - 社會 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 獨家》找到幫兇！高雄酒駕毀一家4口 警揪未禮讓車開紅單 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 負氣離家1個月 線西15歲少女在花壇街頭找到人了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。