一家化工公司的負責人何姓男子，因妻子罹患癌症，他捐款2000萬元給禪院希望妻子康復，但妻子最後仍因病死亡，何男心生不滿竟找黑幫成員將禪院住持打傷，並要討回捐款，台北地檢署將何男等人依加重強盜罪起訴。

這起案件導因，2019年10月警方獲報，禪院人員將幫派分子囚禁，且院內700多萬元現金遭取走，對方還要求禪院匯款1000萬多元，金額要超過2000萬元；檢警追查發現，何男與妻子都是禪院信徒，但因何妻病逝，何才找人報復。