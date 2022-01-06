摩根大通6日表示，日圓的實際有效利率已貶至50年來最低，而且日幣還會進一步走貶，這表示日本民眾消費能力會減弱，並增加資金外流風險。

2021年，日圓是G10(十大工業國)中最疲弱的，預估頹勢將一直持續到2022年，本周兌美元的名目匯率已貶至5年新低價位116.355。同時，日圓兌歐元與英鎊也接近兩個月低點。

與2010年的基期100相比，以CPI(消費者物價指數)為參考的日圓實際有效匯率，4日跌至66.3低點。根據摩根大通計算，這可能是自1972年6月以來的最低。此匯率衡量的是，它國國內匯價相對於日本間的貿易對比價。

摩根大通指出，美國長天期利率與日圓之間存在很強的負關聯性。美國10年期公債殖利率6日升至1.7192%，9個月新高位置，摩根大通預計6月底可能增達2%，且日圓兌美元可能貶破119。

同時，日企近幾個月吹起一股漲價風，不排除日本通膨會意外大幅揚升。摩根大通指出，日本上班族的薪資，相對其它已開發國家並不高，所以日本民眾以後買舶來品將會很吃力。還有，日本人若加重海外商品投資，日圓可能還會進一步走軟。