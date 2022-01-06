市場擔心美國聯準會（Fed）提早升息，美股當地時間5日顯著受壓，那斯達克指數跌逾3％，恒生科指6日創新低後回升，帶動恒指收返23000點之上。

香港信報報導，港股開盤跌64點，報22843點，一度回升逾百點，見23022點半日高，不過大陸創業板指數曾跌2.2％，拖累港股掉頭下挫197點，見22709點全日低，中午跌幅收窄至跌82點。午後尾盤發力反彈，恒指最多升175點，見23082點全日高，最後收升165點或0.72％報23072點。

大盤全日成交1345.09億港元。國指8000點關口失而復得，收盤升53點或0.66％，報8068點。恒生科指收報5396點，升73點或1.4％。

藍籌科網「ATMJ」領漲，騰訊升1.5％報437港元，成交居首有96.43億港元。

成交第二大是美團，升3.6％報202.2港元。成交第三大是阿里巴巴，急升5.7％，報121港元，為表現最好藍籌。京東升4.1％，為第二大升幅藍籌。新奧能源跌6.2％，為表現最差藍籌。