萊迪思半導體公司（NASDAQ：LSCC）今日宣布其屢獲殊榮的CrossLink-NX FPGA和專為AI優化的軟體解決方案將用於聯想最新的ThinkPad X1系列筆記型電腦中。

全新的聯想ThinkPad產品系列採用萊迪思充分整合的客戶端硬體和軟體解決方案，能夠在不損失效能或電池使用時間的情況下提供優化的使用者體驗，包括沉浸式互動、更好的隱私保護和更高效的協作。

萊迪思行銷和業務發展副總裁Matt Dobrodziej表示：「我們的AI優化解決方案產品旨在滿足希望實現更高智慧的各種網路邊緣應用需求。我們很高興能與聯想合作，帶來更加優異的使用者體驗，提供更智慧的人機互動、更好的隱私保護、協作和電源管理。」

聯想個人電腦和智慧設備業務（PCSD）產品解決方案中心副總裁Luis Hernandez表示，聯想ThinkPad的一個重要特點就是擴展可能性的界限，透過創新技術提供領先業界的使用者體驗。

Luis Hernandez指出，我們很高興與萊迪思半導體合作，透過始終感應的裝置端低功耗AI技術以引領智慧PC激動人心的新時代。透過與萊迪思合作實現全新的電腦視覺功能，我們的ThinkPad X1使用者將體驗到更加智慧、更好的互動性和運算能力更強的PC體驗。