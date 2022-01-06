無線連接、智慧感測技術及整合IP解決方案的授權許可廠商CEVA（NASDAQ：CEVA）宣佈，物聯網無線通訊晶片供應商北京聯盛德微電子公司（Winner Micro）獲得RivieraWaves低功耗藍牙5和Wi-Fi 6 IP平台授權許可，將用於下一代物聯網無線連接SoC產品，涵蓋智慧家庭、醫療監控、錄影監控和工業應用。

聯盛德執行長李慶表示：「在開發性能穩健、功能齊全的藍牙和Wi-Fi平台IP方面，CEVA擁有無與倫比的卓越記錄。我們在獲得RivieraWaves低功耗藍牙5和Wi-Fi 6 IP的授權許可之後，就能加速用於下一代物聯網連接技術的SoC和MCU產品開發工作，以滿足整個物聯網領域對無線連接晶片的龐大需求。」

CEVA副總裁暨無線物聯網業務部門總經理Tal Shalev表示：「聯盛德長期為市場提供高品質無線連接SoC元件並取得成功，CEVA十分歡迎這樣出色的創新企業加入我們RivieraWaves藍牙和Wi-Fi平台的客戶群。CEVA最新一代無線連接技術平台將協助他們延續輝煌成就。」

CEVA的RivieraWaves藍牙和Wi-Fi IP平台提供全面性的解決方案，可在任何IC或SoC設計中整合藍牙或者Wi-Fi連接技術。每個平台都包含一個硬體基頻控制器，以及一個功能豐富的軟體協定堆疊；靈活的無線電介面允許平台與RivieraWaves RF（用於藍牙連接）或各個合作夥伴的RF IP（用於藍牙或Wi-Fi連接）一起部署，因此可靈活選擇理想的代工廠和製程節點。

通過許多世界領先的半導體公司和OEM廠商的採用，RivieraWaves藍牙和Wi-Fi IP已廣泛地部署在消費性、智慧家庭、工業和物聯網設備中。至今為止，由CEVA支援的藍牙和Wi-Fi裝置已出貨超過30億個，並擁有數十家獲授權許可的客戶。