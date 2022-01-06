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蔡英文總統今天在立委林昶佐及地方黨公職陪同下，到台北市萬華廣照宮參拜，祈願台灣疫情穩定、經濟持續成長，國人都能平安健康、生活如常。她說，這段時間以來的罷免案，讓大家感到紛擾，她也呼籲大家勇敢地站出來，遏止這樣不必要的罷免。

蔡英文今天在立委林昶佐、邱泰源、內政部長徐國勇、台北市道教會理事長黃承國、宜蘭市長江聰淵及地方黨公職陪同下，繼2019年後，再次來到台北市萬華廣照宮參拜，感謝萬華鄉親努力，守住疫情防線，並向廟中恭奉主神飛天大聖祈福。

她說，兩年前選舉時，她就來過廣照宮，選舉的結果，她與林昶佐都順利連任，但因疫情的緣故，來不及向大家謝票，事隔兩年，回到廣照宮與當地鄉親再見面，讓她感到很高興。

蔡英文表示，這兩年來，在國人努力下順利度過了疫情，尤其是去年5月，萬華受到衝擊，因為大家的團結，能守住疫情防線，她也要感謝萬華信仰中心廣照宮神明的保佑，讓萬華平安度過疫情的考驗。

今天再次來到廣照宮，她希望台灣的疫情穩定、生活如常，不過國際疫情仍然處於緊張狀態，蔡英文特別提醒大家，必須要注意防疫，戴好口罩、勤洗手，配合指揮中心防疫指引。

她也呼籲民眾，「如果還沒完成第二劑疫苗接種的，趕快去注射」，尤其是75歲以上老年人，因疫苗施打率偏低，如果家中有75歲以上的長輩，請他們也趕快去接種疫苗。至於第三劑的施打，請耐心等候指揮中心通知，等時間到了，接獲通知就去預約施打。

蔡英文提到，在世界受到疫情肆虐的期間，因台灣防疫有成，讓經濟能夠穩定地發展，領先其他國家，國際社會因此都肯定她的領導，但她認為這不是對她個人的肯定，而是對台灣所有國人的肯定。今天她特別來到廣照宮參香祈福，希望神明能持續保佑國家平安，國人都能健康，經濟持續發展，社會可以穩定。

講到社會穩定，蔡英文指出，這段時間以來的罷免案，讓大家感到紛擾，一方面要做好防疫，一方面要發展經濟，同時還要處理罷免案，雖然罷免是民主機制，但當有人提出惡質的罷免時，大家必須要好好思考，勇敢地站出來，遏止這樣不必要的罷免。

蔡英文提到在地的立委林昶佐表示，林昶佐從2016年開始，就在萬華擔任立委，表現好壞，萬華的鄉親最清楚，「剛聽到他跟鄉親報告，他為地方做了很多的服務，就連總統府也是他服務的對象，他是真的盡心盡力為地方服務」。

她舉例，像是疫情期間，協助在地防疫、紓困的案件，就高達900多件，另外還包括，萬華電線桿地下化、中正的陳舊荒地活化再利用。

蔡英文向在地民眾喊話，繼續讓林昶佐留在立法院，除了在地服務外，他在國會的表現也是很好，公民評鑑第一名，六度獲選優秀立委，她特別感謝林在國防外交委員會，大力支持政府施政，希望林昶佐能夠繼續留在立法院，在國防外交方面幫助她。

對於林昶佐的表現，蔡英文還說到，林昶佐在國際社會也非常活躍，前陣子，美國舉行民主峰會，他是「亞洲唯一國會代表」出席。他也常在國際上為台灣發聲，也接受各國媒體的專訪，藉由採訪的機會，向外國媒體介紹台灣人是如何的打拚，也帶這些外國記者到萬華走走，為萬華做國際宣傳。

這次林昶佐面臨到罷免，她呼籲萬華的鄉親，兩年前，大家支持她當總統，跟支持林昶佐當立委，繼續為大家服務與打拚，「對於這個禮拜日的罷免投票，也要拜託大家，投下不同意，繼續支持林昶佐」。