暌違一年、「臉部平權運動台北國道馬拉松」將於今年3月13日再度登場，目前全面開放報名中，中華民國路跑協會攜手陽光基金會號召各界跑者及陽光朋友一同參與，今年續開3K賽事，而且不限年齡廣邀民眾跑上國道支持臉部平權，把握機會體驗一年一度暢行無阻的國道景緻。

臉部平權運動台北國道馬拉松6日舉辦宣告記者會，活動大使Selina任家萱透過影像號召民眾上國道展現臉部平權經典時尚、女神拐拐現場示範平權時尚穿搭，路跑協會理事長范姜瑞與陽光基金會執行長舒靜嫻共同呼籲，「邀請大眾響應臉部平權，踴躍報名路跑活動，全憑實力盡情發揮、展現獨一無二的價值！」

曾獲2021年踢拳錦標賽金牌的卓修世，13歲時意外造成全身60%燒傷，雙手關節嚴重變形，經歷多次重建手術後，熱愛運動的他從一度拿不住桌球拍，到以學校代表身分出賽奪得身障者桌球比賽銅牌，以無比的韌性突破雙手限制，後來接觸踢拳運動，突破自我、屢獲踢拳錦標賽金牌，現擔任陽光活力中心身障者健身教練的卓修世說：「曾有人叫我晚上不要出門嚇人，現在我不斷精進踢拳及健身專業，希望幫助身心障礙朋友透過運動有自我實現的機會，在人生和職涯上都有更好的發揮。」

台北國道馬拉松之前連續26年舉辦，去年因為新冠肺炎疫情取消，今年回到跑者的行事曆，為了持續呼籲社會關注臉部平權運動，今年也有新夥伴投入共襄盛舉，與國道用路人息息相關的台北合眾汽車、遠通電收、亞拉企業、快樂田首次參與這項賽事，路跑協會秘書長陳華恒指出：「台北合眾汽車以高效能ISUZU貨卡及巴士協助車主做商品及乘客運輸，在亞洲創造經濟奇蹟，而遠通電收則邀請全台eTag車主一起跑上國道，每跑一公里，遠通電收投入一元守護道安，再加碼UtagGO新會員抽報名費等值好禮，希望大家踴躍報名參加。」