女兒失蹤一個月，黃爸爸焦急到線西分駐所報案。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

黃姓15歲少女，上個月8日離家後就失蹤了，黃姓爸媽焦急地等待報警，兒福聯盟張貼「協尋失蹤兒少」上網協尋，黃爸爸今天再度到線西分駐所筆錄，和美警分局發動協尋，經聯繫黃女的同學多方打探，透過手機找到發話位置，在花壇街頭將少女帶回分駐所。

黃姓爸媽開工廠、事業成功，生了重度殘障女兒後，一直懷抱回饋的心，先後又領養一個男孩和女孩，用愛心養育，大男孩已經大學畢業了，小女孩還在讀國中，進入叛逆期，月前因為女孩不開心手機被爸媽沒收，負氣離家出走，爸媽焦急不已。

女孩在去年12月8日不告離家後，怎麼都連絡不到，警方在住家附近監視器，有發現女兒和朋友騎車離去的身影。家屬等著等著，也通報兒童福利聯盟，兒福上網公告協尋啟事後。警方今天再度連繫黃爸爸進行筆錄。

「都過了1個月了，真的很擔心，天氣這麼冷，擔心她有吃飯嗎？冷不冷，快點回家」，議員賴清美表示，黃爸爸極度擔心，呼喚愛女回家。

和美警分局也投入協尋，透過聯繫女孩的同學知道女孩的交友狀況，並利用手機發話定位，在花壇街頭找人，帶回分局，黃爸爸趕到分局帶女兒回家，「回家就好」。