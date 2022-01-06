In #Kazakhstan, thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look.pic.twitter.com/ys8UFkYr6M — Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2022

哈薩克民眾抗議油價飆升，示威轉變成暴力流血衝突的速度之快，不僅令國內，也使附近廣泛區域的許多人感到震驚。而這暗示，百姓會鬧得這麼凶，不只是因為油價飆升。

據BBC新聞網報導，傳統上，哈薩克是個穩定的中亞國家，通常被形容為接受專制統治。在哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）2019年接任前，是由納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）掌政。而這位強人的雕像全國各地隨處可見，連首都也為了他改名。

隨著反政府抗議愈演愈烈，他設法加以平息，而選擇下台，並由親密盟友接班。哈薩克雖有選舉，但多數都由執政黨贏得將近100%的選票，而且缺乏有力的反對派。分析家認為，哈薩克政府顯然低估了人民的憤怒，在沒有選舉式民主的國家，這些抗議其實並不令人意外——人們需要走上街頭，才能讓人聽到聲音。

而幾乎無庸置疑的，就是他們的不滿，遠超過燃料價格飆漲的問題。

Staff flee as protesters enter Kazakhstan airport https://t.co/PXaszzW2HR — BBC News (World) (@BBCWorld) January 5, 2022