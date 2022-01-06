中國去年從新冠疫情中實現快速的經濟復原，而受到疫情衝擊的印度表現持續亮眼，經濟增速卻反超中國。財經分析人士預計，印度今年將成為世界上發展最快的主要經濟體，英國與其他歐洲國家認為這是未來趨勢，因此積極拉攏印度與之簽署貿易協定，希望藉印度經濟成長來抗衡中國。

《美國之音》引述日本最大投資信託公司野村證券的分析稱，中國經濟2022年將增長4.3%，但印度可以達到近一倍的8.5%。英國和其他歐洲國家的政府正在注意此一趨勢，並加倍遊說努力來進入印度經濟。

報導說，印度政府採取貿易保護主義，有些進口關稅是世界最高。其國民生產總值大約2. 8兆美元，財經界預測印度在25年內將成為世界上第3大經濟體。

為了與印度簽署自由貿易協定，英國首相強生正準備放鬆移民規定，讓更多的印度人可以在英國生活和工作。英國國際貿易大臣安妮瑪麗．特里威廉（Anne-Marie Trevelyan）本月稍晚將率領代表團訪問新德里，提出為印度公民鬆動移民規定的前景並降低工作和學生簽證的費用，這都是印度政府長期以來的要求。

報導指出，多年前英印之間曾數度推動貿易協定，但都未成功。其他歐洲國家如比利時、法國、德國以及美國領導人也先後訪問印度，希推動與印度簽署貿易協定，但全數鎩羽而歸。

在新冠疫情大流行之後，印度也受到嚴重打擊，但其維持快速經濟增長的能力讓這些西方國家再次前來敲門。對西方國家領導人來說，與印度發展更緊密關係的驅動力也來自利用印度抗衡中國影響力的決心。

報導表示，英國正在考慮與印度建立一個類似英國與澳大利亞之間的貿易協定，雙方在去年簽署了「加強交易夥伴」協議（Enhanced Trade Partnership），英方認方此一協議會在兩國間創造14億美元的貿易成果，但英國還希望印度能更多協助英國因脫歐而減少的貿易額。美國與歐盟都未能與印度達成雙邊貿易協定，但他們也都希望與印度擴大貿易，目前歐盟是印度第3大貿易夥伴，歐盟是印度第2大出口市場，僅次於美國。

歐盟多年來與印度進行自由貿易協定的談判，對中國的關切讓歐盟與印度關係更加緊密，因為印度也對中國的擴張感到警覺。