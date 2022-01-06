桃園好朋友百貨有確診者足跡 店家緊急消毒 17:052022/01/06 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場累計8人確診，其中曾有確診者在1月3日早上前往桃園市桃園區好朋友百貨。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場累計8人確診，其中曾有確診者在1月3日早上前往桃園市桃園區好朋友百貨。店員說，5日接獲通知已經緊急消毒，也特別要求民眾要確實量體溫、實聯制。當天有上班的同事，也都考慮採檢。 根據桃園市政府資料，曾有確診者在1月3日9時42分造訪位於桃園市桃園區中正路的好朋友百貨商場。店員說，5日傍晚接到衛生局通知，大家都很緊張，也因為不知道確診者接觸到哪些商品，所以用酒精全面大消毒，並要求顧客要量體溫、實聯制。 強池奪鋰 電池儲能ETF 握轉型商機 金嗓歌友會跨年夜千人聚餐 立委魯明哲：桃市府似乎還在狀況外 #確診者 #好朋友百貨 #足跡 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診清潔工現身歌友會影像曝光 牌咖等10多人最高危 11:012022/01/06 生活 桃機群聚再擴大 陳時中：春節專案考驗才開始 04:102022/01/06 財經要聞 確診女遊花蓮足跡曝光 遊七星潭、光顧8家小吃 11:442022/01/06 生活 《美股掃瞄》聯準會放「鷹」 那指創11月最大跌幅 09:092022/01/06 財經 金嗓歌友會千人群聚遭質疑防疫慢半拍 鄭文燦：市府有掌握狀況 15:372022/01/06 生活 防堵非洲豬瘟 盯郵包快遞破口 04:102022/01/06 生活新聞 7清潔員搭交通車確診 混搭嚴重 04:102022/01/06 焦點要聞 桃機確診清潔員最新9足跡曝光 去過忠貞市場、大潤發 15:252022/01/06 生活 燃料飆漲掀動亂 哈薩克全國緊急狀態 暴動影片曝光 05:302022/01/06 國際 新北機場清潔工足跡曝光 逛桃園大潤發、7-11、郵局 14:392022/01/06 生活 KPMG學苑 1月專業講座開跑 04:102022/01/06 全球財經 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 桃機群聚感染源頭找到了？ 王必勝判定來自2處廁所 - 生活 確診女清潔員連5天跑歌友會 15名密切接觸者採檢結果出爐 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 柯批美未列高風險國是「政治凌駕科學」陳時中點名這國更嚴重 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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