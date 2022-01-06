桃園機場累計8人確診，其中曾有確診者在1月3日早上前往桃園市桃園區好朋友百貨。店員說，5日接獲通知已經緊急消毒，也特別要求民眾要確實量體溫、實聯制。當天有上班的同事，也都考慮採檢。

根據桃園市政府資料，曾有確診者在1月3日9時42分造訪位於桃園市桃園區中正路的好朋友百貨商場。店員說，5日傍晚接到衛生局通知，大家都很緊張，也因為不知道確診者接觸到哪些商品，所以用酒精全面大消毒，並要求顧客要量體溫、實聯制。