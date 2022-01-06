CES登場，經濟部技術處為展現我國科技專案的創新科技能量，支持工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展，展出涵蓋AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等四大熱門重點領域的13項創新技術，開展前即吸引英國、美國、印度、巴西等多國知名科技媒體關注，包括TechRadar、Tech Times、BGR、Tilt UOL等爭相報導，其中英國權威科技網站TechRadar評選工研院iPetWeaR智慧寵物項圈為五大最令人期待的新奇產品之一，讓工研院於2300多家參展廠商中脫穎而出，成為國際矚目的全場焦點。

工研院iPetWeaR智慧寵物項圈是透過工研院自2020所研發之可對寵物完全無害的低功率生理偵測雷達技術，可隨時偵測並紀錄寵物心跳、呼吸與活動力的創新作法，此次參展獲得英國權威科技評論網站TechRadar青睞，將其評選為CES 2022「最令人期待的五大新奇展品之一 」（The 5 quirkiest products we can’t wait to see）。

主辦CES展覽的美國消費技術協會(CTA)銷售暨業務發展副總裁布萊恩．姆恩（Brian Moon）表示今年有超過2300家全球廠商共襄盛舉，創新產品包羅萬象，包括大家熟悉的汽車、影音科技，以及非同質化代幣（NFT）、太空等新類別，精彩可期！

他也指出，工研院展出許多居家防疫相關科技，如數位健康與互動時光機等娛樂虛擬技術，令人驚艷！觀察工研院多年參與CES，在展出規模與創新技術上持續成長，並恭喜工研院技術在設計與工程上表現優異，榮獲三項創新獎。

為期三天的CES展，工研院首推跨時區服務不間斷！工研院以嶄新風格打造360°線上虛擬展示館展覽13項技術，其中11項更同步在美國實體展出，展現工研院在AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等領域的多元創新領先研發成果及應用。

工研院在AI人工智慧與資通訊部分，開發出「互動時光機」及「PoseFit 肌能檢測鏡」與「神經網路視訊辨識作業系統」等技術產品。「互動時光機」是運用AI人工智慧創造出個人元宇宙，讓使用者在虛擬世界中與3D虛擬人物互動，體驗過往美好的時光。

另一項「PoseFit 肌能檢測鏡」，則應用AI人工智慧技術進行身體功能性檢測，讓使用者無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，提供個人化的運動處方。「神經網路視訊辨識作業系統」，則為一套在視訊服務佔網路流量約80％下聚焦於提升業者具備大幅加速AI影像辨識能力，透過獨特的AI加速演算技術，可提供各類前端設備獨立運行AI應用，提升各類服務自動化程度與降低成本。

在機器人部分，近來受到疫情推升數位製造浪潮影響下，結合視覺影像技術及AI人工智慧的機器人已成為產業轉型智慧化的重要關鍵。本次展出的「RGB-D AI機器人」，是全球第一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的MIT協作型機器人，可為全球製造業自動化提供最佳創新技術。

在健康醫療部分，由於疫情蔓延喚起民眾對健康重視，也促使科技業者加速新技術導入。工研院專館中，展出之「智慧熱影像安護系統」是利用AI人工智慧及熱影像偵測技術，打造個人健康監測秘書，零接觸地持續監測生理訊號，及協助偏鄉診間和家庭的遠距醫療需求。

另一項技術，「全身步態分析系統」則是結合壓力感測地墊與影像辨識，快速量測步態與姿態資訊，追蹤走路步態及身體姿勢變化，可應用於年長者及帕金森症患者之健康照護，提供醫護人員最佳分析及建議。

2022面對後疫情時代來臨，CES再度重返實體及線上展覽，工研院持續以創新作法，將實體展覽、數位虛擬展示結合不間斷跨時區服務，虛擬展示館不僅提供全新直覺式線上觀賞創新技術的3D影像，也因應疫情快速變化，推出美台同步無時差線上洽商服務創新作法，吸引許多與會者注意，已陸續吸引多家國內外業者洽詢合作。工研院CES虛擬展示館自即日至2月中旬起，開始接受國內外廠商預約一對一洽談商機媒合。