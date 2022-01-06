農曆年關將近、國內本土疫情再現，不少超過55歲的民眾想要離開職場。有民眾反映，今年已經56歲，在職場工作30年後想申請退休，但公司卻以「找不到接替者」為由，遲遲未核准申請。對此，勞動部表示，當勞工符合勞基法自請退休條件並提出申請時，雇主自應有照准的義務，不得拒絕，違者最高恐挨罰150萬元罰鍰。

新北市56歲的林先生表示，受到疫情影響，體認到公司狀況起起伏伏、薪資並不穩定，再與家人討論之後，林先生覺得自己工作已經30年，乾脆退休離開職場，與家人一起合資做個小生意。在透過line、發email等方式向主管正式提出自請退休的申請，林先生遲遲未收到回覆，後來詢問人資部門才發現，原來公司竟然以找不到接替者為由，遲遲未核准他的退休申請。

勞動部過去也做過函示，據前行政院勞工委員會85年8月19日台勞動3字第125847號函，當勞工符合勞基法第53條的條件，也就是工作15年以上年滿55歲者、或工作25年以上者、或工作10年以上年滿60歲者等條件，並提出申請時，雇主自應有照准之義務，不得拒絕。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，當勞工有明確的意思表示要退休，且符合條件時，雇主就必須要依照勞基法第55條發給勞工退休金，當雇主拒給退休金時，勞工可以依法向地方勞政主管機關提出申訴，也可向法院提出退休金給付之訴。

謝倩蒨強調，雇主未依法給退休金，可依勞基法第78條第一項開罰，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。

另外，勞工提出退休時，雇主也必須確認該名勞工是屬於勞退舊制或新制，勞保局提醒，只要是2005年7月1日，也就是勞工退休金條例（勞退新制）施行後到職者，皆屬勞退新制，若在2005年6月底前到職者，仍屬於勞退舊制。