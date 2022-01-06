前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

桃園機場群聚案，今天確認有四人感染Omicron病毒，衛福部長陳時中今（6）日不諱言，Omicron確實已落入本土。對此，前民進黨立委郭正亮直言，指揮中心現在都不回答3大戰略問題，講白了，就是1月9日之前不能做決策，否則大家如果不敢返鄉投票怎麼辦？

郭正亮今（6）日在《新聞大白話》指出，境外移入昨（5）日是25例，美國占11例；今（6）日境外移入是40例，美國占24例。換言之，美國入境感染已占40％以上。記者問陳時中，美國入境是否均送集中檢疫所？不要到防疫旅館？陳時中不回答。

郭正亮分析，目前政策是感染的人不論輕重症全部免費收治，台北市聯醫系統已經爆滿。至於歐美可以發現，除重症以外，已經不收治，因為只要確定是Omicron，就讓他返家，靜養一下，3、4天就好了。

台灣的收治模式沒有調整，為何歐洲美國迅速調整成只收重症？因為Omicron傳染力太強，會迅速造成醫療體系崩潰，到時候變成輕症病人擋住重症病人，並且美國感染Omicron已經占93％，但還有7％是Delta；英國感染Omicron已經百分之百。台灣可能也會是夾雜Omicron和Delta，Delta很容易變成重症。

郭正亮直言，所以會容易有兩難，如果指揮中心不迅速調整醫療模式，亦即未來Omicron不能住院、回家休養，只收重症。從現在開始算，預計有3萬人會在1月15到23日之間回台灣，現在從美英法回國者是否要區別對待？不敢說；回國後確診者醫療模式是否修正？例如醫院只收非Omicron或是重症，都不處理。

再往前推，幾乎可以篤定，到2、3月，歐美大概就全體免疫了，因為美國已感染1億2千萬，很快就會群體免疫，之後就會互相開放，到時候台灣怎麼辦？

郭正亮質疑，指揮中心如果沒想到這3個戰略問題，包括入境是否對美英法做區別處理？入境後確診者如果是Omicron輕症，是否可以返家？第3是等到歐美國家群體免疫之後互相開放，台灣怎麼辦？現在都不回答戰略問題，每天在清零、追蹤、疫調，講白了，就是1月9日之前不能做決策，否則大家如果不敢返鄉投票怎麼辦？