就在桃園巨蛋體育館還沒開燈之前，場上突然出現一閃一閃的紅燈不斷發亮，而且還會到處飄來飄去，這可不是什麼「鬼火」之類的東西，而是台銀前鋒蘇士軒腰部綁上的熱能震動器，由於後方有4個小紅燈隨著震動持續閃爍，看起來確實相當顯眼。

「我大概已經買了一年多了吧，老實說，這應該很多球員都有在用，尤其是腰部有傷的人，」看來很習慣帶著這個「VENOM」熱能震動器的蘇士軒表示，「這一個也才3、4000塊，我想並不貴，除了一邊可以震動按摩，一邊也會發熱。」

只是說起自己的腰傷，蘇士軒不禁露出有點為難的表情，「因為我這個傷勢，應該是從我一進入台銀就有了吧，也跟了我快要1年多時間了，所以我才趕緊去買這個震動器來用，只是以前我很少在賽前練球的時候戴上，通常只在休息室內用。」

至於到底為何才一進入台銀就有腰傷，還到現在都沒有辦法完全痊癒？身為2020年SBL選秀榜眼的蘇士軒，稍微猶豫了一下總算回答，「我想大概是台銀球場的地板有點硬吧！才會造成我的腰傷遲遲未癒。」聽到這樣的答案，只能說他也只能認命。