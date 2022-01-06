永豐餘紙廠台東廠6日下午3點多發生一起工安意外，64歲劉姓男子在工作時，一旁的紙箱堆突然滑落倒塌將劉姓男子重壓在底下，造成男子當場失去呼吸心跳，經同事發現後趕緊將人救出緊急送醫救治，不幸在下午4點11分許宣告急救不治。

據其紙廠同事指出，劉姓男子今日下午2點多往廢紙箱方向走去，一陣子後就不再出現，大家察覺後就往廢紙箱區找尋，在看到大片倒塌的廢紙箱堆後才驚覺事態不妙，趕緊清理挖掘紙箱堆後發現他，隨即將人救出並打電話叫救護車送往馬偕醫院，不幸的是，醫院在下午4點11分許宣告急救不治。