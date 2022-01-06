路斯明每天在防疫旅館內做運動1.5小時。（公視提供）

路斯明每天在防疫旅館內做運動1.5小時。（公視提供）

路斯明拍攝期間常與導演討論劇本及台語台詞。（公視提供）

路斯明去年耶誕節才從新加坡拍戲結束返台，目前正在防疫旅館隔離，他6日接受線上視訊訪問，暢聊參演公視《國際橋牌社2》趣事，並透露這段防疫隔離期間，該點的外送都點了，但因每天至少運動1.5小時，加上生活規律，瘦了5公斤、體脂也下降，這期間甚至當起表演老師開啟副業，反而有豐富意外的收穫。

路斯明在《國際橋牌社2》飾演在劇中代表深具政治影響力的台南百年家族的第一接班人陳慶堂，他表示自己參考了很多影視作品，說道：「我自己相當欣賞艾爾帕西諾在電影《教父》角色麥可柯里昂，這兩個角色背景其實也很相似，所以我就有偷偷在自己的表演中融入麥可的一些小動作，這件事連導演跟製作人都不知道」；另外還有參考堪稱間諜特務中最經典角色「007」，路斯明坦言：「我最喜歡的是丹尼爾克雷格詮釋的007，除了帥氣以外，也加入更多的人性在角色中。」

從小在美國長大的路斯明，除了做了很多那段原本自己不熟悉的歷史的功課，還特別苦練台語，劇組安排同劇資深演員蔡阿炮幫他上課，劇本都寫滿了筆記，「剛接到這個角色其實很猶豫，沒把握能同時把戲演好又把台語台詞講好。其實我真的是一句台語都不會講，期間好幾度掙扎不想演了，開拍前只跟蔡大哥上過兩堂課，其他只能靠行程空檔一直練習，把台語台詞當聖經在背，後來就當成最後一部戲來演」，幸好最後成果是令人滿意的，演完後，他甚至愛上陳慶堂這角色，認為這人物代表很多台灣人民的心態與立場，「想做自己想做的事，又有龐大責任感」。

談起最近在防疫旅館的生活，疫情爆發至今已經第3度隔離的路斯明大嘆：「真的太痛苦了！」自嘲像寵物般，1天3餐都很準時被餵養，每天都很期待門鈴送餐的聲音。他從去年平安夜(12／24)開始隔離，再加上前面工作時間，已經離開家人將近兩個月，表示：「這是第一次離開他們這麼久時間，只能每天視訊、打電話。就連耶誕節、跨年也是在也是自己在旅館中與家人一起視訊度過，因為房間訊號比較差，跨年倒數還晚了他們5秒鐘。」前幾天發生大地震時，他也哪裡都逃不了。

他笑稱隔離就像在坐自費的監獄，不過也因為生活作息變得規律，且借到飛輪等健身重訓器材，每天幾乎都至少運動1.5小時，半個小時有氧、一個小時重訓，其他時間就會玩電動放鬆，閱讀心靈雞湯類的書籍充實自己，反而讓他在這段期間內就瘦了5公斤。

不僅如此，路斯明在這期間還偶然開啟了副業當起表演老師，透露目前正在幫一位新加坡朋友上表演課，說道：「剛好這朋友很愛演戲但沒有受過任何訓練，希望能幫他找到演出的機會，本來沒想太多，但做完這次以後，覺得好像對教學有上癮，如果對他們真的有幫助的話，會非常樂意繼續做下去。」表示自己的教學風格比較Free，主要在引導對方探索自己，形容「其實很像是在上心理課」，笑稱這是防疫隔離的意外收穫。

路斯明提到也曾與家人一起看這次演出，還收到兒子的讚美：「他看完就對我說『爸爸你進步了欸』，之前曾給他看其他作品，有被評價演得太用力，他才12歲就看得懂表演了，所以我才說他是我的偶像。」還透露兒子對於表演也很有天份，對於情緒掌控自如，未來也不排除讓他往演員發展。

路斯明在劇中與飾演父親與弟弟的林義芳、楊子儀，以及范宸菲、楊烈、陳家逵、楊小黎等人有多場對手戲。其中與范宸菲曾共演過戲劇《荼蘼》，但這次是第一次有對手戲，一合作就感覺彼此默契很好。他說，原本劇本設定兩人有談戀愛的戲，自己覺得好像不太適合，幸好後來刪除這部分戲份，讓他鬆了一大口氣，「這樣就不用報備了！」坦言現在拍攝戀愛或親密戲都要向3個人報備，除了老婆，還有女兒和兒子。