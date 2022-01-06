近日無米樂旅遊服務中心門口，出現一隻「龐然大物」，連在地人都不知道，引起熱議。（張毓翎攝）

台南市政府觀旅局解釋，這隻為本市吉祥物「魚頭君」，以台南物產虱目魚作為主體，為了行銷「魚頭君」，將首座大型公仔放置在無米樂旅服中心。（張毓翎攝）

電視劇《俗女養成記》播出後，台南後壁菁寮無米樂社區人潮暴增，而近日無米樂旅遊服務中心門口，出現一隻「龐然大物」，連在地人都不知道，引起熱議，由於菁寮以生產稻作為名，而這隻卻有超大魚頭外觀，當地有阿嬤笑稱「愈看愈古錐」，但也有遊客直言「突兀」，難道海邊要放稻米的意象？

柳營奇美醫院中醫科6日到無米樂旅服中心進行巡迴醫療服務，許多當地民眾前往就診，有服務人員進門便一眼撞見超大魚頭，嚇得倒抽一口氣，但也有居民覺得新奇，笑說「愈看愈古錐」，還有阿公說，「看到這麼大的魚頭，肚子就餓了」。

昨天雖然是平日，仍有不少人來菁寮遊玩，路過旅服中心特別停留與魚頭合影；但有遊客則批突兀指，原本應是「驚喜」卻變「驚奇」，無米樂在平原、不臨海，怎麼會有魚，真的嚇了一跳，菁寮割稻飯裡也沒魚頭，只有豬肉，「那是不是應掛個豬頭？」

台南市政府觀旅局解釋，這隻為本市吉祥物「魚頭君」，以台南物產虱目魚作為主體，出道迄今邁入第4年，這2年透過與統一獅棒球隊吉祥物萊恩合作及活動等表演，已讓許多人認識這個代表台南旅遊觀光的魚頭君。

市府觀旅局說，去年即使遇上新冠肺炎疫情，無米樂旅遊服務中心6月休館，但去年度遊客量達6萬3338人次，比起前年3萬2412人次，整整多了一倍，為了行銷「魚頭君」，製作首座大型公仔，並選在人潮眾多的無米樂旅服中心擺放，歡迎魚頭君粉絲們前往打卡。