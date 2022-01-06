台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網三大會員服務更新升級，推出「結帳服務進化版功能」、「中獎發票超商列印」及「momo卡回饋無上限權益延展」，讓商品結帳更彈性、兌獎作業更即時，且千大品牌商品最高10% momo幣回饋。

momo長期傾聽消費者需求，持續優化每個服務功能環節。面對消費者購物車滿溢的商品清單及因應不同配送地址，momo結帳服務更新「自由勾選結帳商品」功能，凡商品加入購物車後，消費者即可隨心勾選單筆結帳品項；為滿足消費習慣通通一次買的消費者，momo亦推出「一筆訂單通通結」功能，凡一般宅配、快速到貨、冷凍宅配、電子票券、下載版序號等商品皆可合併於一筆訂單完成結帳。momo透過不斷的進步，持續為消費者創造更便利的購物體驗。

為鼓勵消費者多加使用雲端發票載具，momo同時推出「中獎發票超商列印」功能，凡消費者於2021年11月起下單選用電子發票並使用momo會員載具，若幸運中獎，momo將於統一發票開獎翌日10日內以簡訊、email主動發送中獎通知，或消費者亦可自行於momo購物網會員中心「中獎發票超商列印專區」查看中獎資訊，並持專屬兌獎序號或QRcode至全家超商FamiPort列印中獎電子發票證明聯，即可透過統一發票兌獎APP進行兌獎或至實體兌獎服務據點領獎。讓消費者享有自動兌獎、中獎主動通知、避免發票遺失等便利服務。

此外，momo忠實會員最關心的信用卡服務亦祭出新年大禮，正式宣布momo富邦聯名卡「10% momo幣回饋無上限」權益再延展！即日起至6月30日，凡消費者於momo購物網結帳刷momo富邦聯名卡，依舊享有筆筆享5% momo幣回饋無上限、下單指定千大精選品牌更享最高10% momo幣回饋無上限等機制，為消費者打造優惠有感的購物天堂。