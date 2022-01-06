普慈共修會顧問蔡家福和理事長葉展慈此次帶來豐盛的物資，還加碼致贈7位學生清寒優秀獎助學金（普慈共修會提供／戴上容新北傳真）

普慈共修會顧問蔡家福和理事長葉展慈此次帶來豐盛的物資，還加碼致贈7位學生清寒優秀獎助學金（普慈共修會提供／戴上容新北傳真）

歲末年終感恩之際，普慈共修會顧問蔡家福和理事長葉展慈，6日率18位共修會成員，赴瑞芳國中捐贈大批防疫、日常物資給附近18間中小學，近千位的弱勢學子受惠，此外，蔡家福等人更加碼致贈7位優秀的清寒學生獎助金，鼓勵學子們認真向學。

寒冬送暖捐助活動，起源於前年教師為了身心障礙學生，向金玉梅慈善會主辦和中華身心障礙動休閒協會申請相關獎助學金，從中發現瑞芳弱勢學生眾多。普慈共修會理事長葉展慈女士等人親自參訪後，被瑞芳國中校長王綠琳辦學認真及無私付出所感動，又看到瑞芳弱勢學子們的需求，因此開始募集各界善心物資。

普慈共修會顧問蔡家福和理事長葉展慈此次帶來豐盛的物資，還加碼致贈7位學生清寒優秀獎助學金，物資包含口罩、酒精、布鞋、床套、保健室等醫材，捐贈給瑞芳區18間中小學，近千位的弱勢學子受惠。

會中前副縣長、立委暨普慈共修會顧問蔡家福表示，普慈共修會希望發揮資源共享，將物資平均分配到每間學校，創造每間學校自己的「物資中心」，讓瑞芳分區內的學生獲得協助，讓善的力量給每一位有需要的學生。

蔡家福指出，偏遠地區，常常有學生因生活資源不夠，影響生活品質及就學穩定，若能滿足學生的需求，讓學生可以穩定地生活及學習，讓學生未來有正向的幫助及發展！希望這些孩子們透過普慈共修會持續的捐贈，能讓學生更安心更努力於課業上，將來有成造福鄰里及社會，也成為善的循環。

普慈共修會理事長葉展慈說，每次來到這瑞芳國中就好像回到自己的家，雖然瑞芳陰雨綿綿，但是普慈共修會將陽光與愛帶進瑞芳，希望這份愛能延續下去，甚至擴大到整個瑞芳區。

瑞芳分區瑞芳國小盧娟娟校長代表全部受贈學校表示：「感謝普慈共修會捐贈小小物資帶著滿滿的感動，讓偏鄉學子得以無憂生活所需」。瑞芳分區地屬偏鄉，弱勢學生居多，還盼各界伸出援手，多一點關心、多一點愛心，幫助偏鄉弱勢學子，培育未來台灣棟樑人才。