桃園機場群聚感染達到8例確診，7名夜班清潔人員及1名防疫計程車司機，已有4名個案感染Omicron。指揮官陳時中坦言，通勤巴士出現混搭，情況變得更加複雜。

陳時中原先表示通勤巴士按照座位表搭乘，「一個蘿蔔一個坑」，不是隨到隨搭，他6日則說，發現通勤巴士有混搭、無固定座位的情形，王必勝執行長要求交通車固定座位、採取梅花座，且每輛車內要有小隊長，需要變換搭乘的路線得報准才可以。

至於機場航廈清潔外包公司夜班人員93人全數送集檢隔離，陳時中表示，機場有簽備援合約，會請備援公司支援幾場清潔消毒。至於傳播途徑現在仍無法判斷，他表示，Omicron已經進到本土，但判斷仍在職場傳播，暫無擴大，社區監控裡面還沒有出現案例。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，清潔公司其他人員都要用家用快篩、後天用PCR篩檢，防疫車隊每3天做一次PCR，其他機場相關工作人員周二快篩、周五PCR，來建立防線。

因應近期境外移入增加以及國內確診個案，為確保醫療量能足夠，指揮中心也宣布擴大開設專責病房，北區可達到1453間，並且清空非必要入住於負壓隔離病房病人。陳時中也呼籲，非急性病患避免住院。

此外，防疫旅館又現群聚感染，為北市第四起防疫旅館群聚案件，2021年末原先列為境外移入的1個案改判為本土病例，陳時中說，此為新一起旅社感染，研判是被相鄰房間的確診個案傳染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，調查尚未結束，傳染途徑還需要進一步判斷，但環境查驗上發現房間內天花板、隔間有小隙縫。