南投縣埔里鎮臥龍洞古道離奇3屍命案持續調查，王姓女死者的母親出面控訴3人是遭范姜姓死者的戴姓前女友誣告，才被逼到輕生；但戴姓女子的家人則出面反批，當初戴女與3人同住時被稱負能量多，被要求拿鞭炮炸自己，3人還辦法事為她驅魔，戴女被家人發現時已是全身傷、精神有些異常，家人才為此提告。

其中1名死者王女的母親5日拿出一封手寫信，控訴范姜男的前女友戴姓女子，「被妳誣告的3個人，已含冤而死，我要你一輩子良心不安」、「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，沒能還你清白」，文末更寫下3次「司法不公」，直指戴姓女子控告死者3人，才造成3人被逼到絕境輕生，但檢方仍未證實此事。

檢警調查，戴姓女子曾在2019年與范姜男和郭男、王女情侶檔同住，戴女的家人出面透露，戴女當時與死者3人同住後，一度與家中斷了聯繫，等到父母找到人時，戴女身上全是傷痕、不斷哭泣，精神看似已有異常，對方3人疑似要為戴女驅魔，每次驅魔收費25000元，還在戴女身上綁鞭炮燃放並沒收手機。

戴母指出，郭男、王女自稱能「預知未來」，還說戴女身上充滿負能量，要求戴女拿鞭炮炸自己，還拿香、剪刀進行不明宗教儀式。此外，王女稱戴女害她盆栽感染負能量，曾要戴女賠20萬元等。檢方目前證實戴女後來已向3人提告傷害、恐嚇取財、詐欺，但目前死者3人仍未確定輕生或他殺，強調一切解剖鑑定書與驗屍報告出爐才能進一步釐清。

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