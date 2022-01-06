林口第二運動公園再添綠化步道 步道植上4500株花樹（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

林口區第二運動公園是地方居民運動的好場地，公所於公園旁新闢一條綠化步道，通道連接公園與林口區的主要幹道之一文化北路及民族路，大幅縮短民眾往來時間，通道也種植美人樹以及細葉雪茄花4500株，為高樓林立的都會區內增添了一抹綠意美景。

林口區公所工務課長劉家成表示，目前林口區已開闢的綠化步道約50多條，本次新闢的力行段1131地號，路長約100公尺，路寬約2.2公尺，地面採用壓花地坪，除了具有耐磨耐壓的特性，同時也是一體成型的道路，另外為了考量行人通行安全，也增設8盞路燈照明設備。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，這次在1131綠化步道旁種植了美人樹以及細葉雪茄花約4500株，美人樹為常見的綠化樹種，因樹幹的造形同時也有酒瓶木棉的稱號，而雪茄花四季長開開紫紅色小花，除了適合種植餘盆栽內也可做底矮的綠籬，屬園藝觀賞用植栽。

新北市議員蔡淑君表示，力行段1131地號位在南勢里，在都市計畫中屬尚未開闢之綠化步道分區，南勢里近年發展迅速，且近期鄰近文化北路的工一工業區也逐步動工中，人口成長速度也非常快，評估有闢建綠化步道之需求，因此邀集相關單位現勘。南勢里長陳國烝表示，這塊基地一邊是公園，另一邊是社區大樓，通行在這條路上有一中穿梭都會與林間的美感，前陣子大雨造成植栽生長順利，往來民眾都不自覺停下腳步拍下難得的美景，公所也考量到來往行人夜間通行的安全性另外新增設了景觀燈，不僅美觀也保障行人夜間安全。

林口區長藍品畯表示，林口不僅居民平均年齡年輕，人口增長的速度也非常快，為了讓附近的居民能夠有更便利良好的環境，也逐步依民眾需求將還未開闢的綠化步道開闢完成，這次新闢設的力行段1131地號綠化步道緊鄰第二運動公園與社區大樓，連接文化北路及民族路，增加民眾通行的便利性，而考量到來往民眾夜間通行的安全，也在步道上加裝景觀燈增加照明，也感謝各單位協力一起打造林口優質的居住環境。