國立台灣海洋大學AIoT智慧化養殖團隊運用AI、大數據分析和自動化養殖專家技術，在屏東、新北貢寮進行智慧化養殖試驗，結果顯示能大幅提升飼養效率和獲利，嘉義縣政府盼能被列為智慧養殖示範區，將技術與沿海近6000公頃魚塭結合。

海大教授張忠誠帶領AIoT智慧化養殖團隊，執行科技部「運用AI技術建置智慧化養殖系統」計畫，目前已有豐碩成果，可透過模組化方式降低成本，且便於商業應用推廣，團隊也架設雲端系統平台、中控中心及App技術，可用於外海及內陸魚塭養殖。

校長許泰文表示，智慧化是全球產業的趨勢，除了是台灣產業新活力的泉源，也是傳統產業轉型的良機，可以同時創造傳統產業的知識經濟價值、提升產品品質、增加業者獲利比率，未來將持續擴大智慧化農漁業，嘉惠農漁民。

海大近日舉辦「AIoT智慧化水產養殖座談會」，嘉義縣長翁章梁提及，嘉義縣在海域上有全國最大的牡蠣生產基地，沿海陸域有近6000公頃的魚塭，其中東石、布袋及義竹等鄉鎮，有具規模的養殖漁業，未來可以與海洋大學合作，帶動業者朝智慧化方向邁進，將傳統水產養殖業高科技化，減少人力負擔，增加單位面積產量、提升魚產品質。

海大副校長李明安回應，未來可以構想將嘉義縣列為AIoT智慧養殖示範區。翁章梁進一步指出，科技農業政策支持下，西南沿海逐步邁向智慧養殖的推廣基地，不久後，馬稠後產業園區成立，業者相繼進駐，將形成農業科技聚落，可以加速農業轉型升級，打造成台灣科技農業大城。