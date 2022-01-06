農曆新年即將到來，近來食材「漲」聲響起，但高雄萬豪酒店推出現煮年菜，強調「凍漲」替消費者補財氣。今年外帶年菜集結歐陸料理、日式、西式、中式創意、港飲等風味，其中中式限量100份，目前熱銷幾乎快售罄，顯示南部疫情趨緩後，消費市場也紛紛回溫。

有別於一般外帶年菜以冷凍為主，高雄萬豪餐飲業務助理副總經理柯光龍指出，基本上冷凍年菜需要一些技術上克服，很多食材沒辦法凍，像是蔬菜類，因此能夠提供給消費者的食材非常有限。

柯光龍表示，今年沒有特別推出冷凍年菜，就是希望都是透過現場現做的方式，讓消費者外帶回去可以直接復熱，就如同現在場吃的風味一樣，但由於人力有限，中式年菜僅提供限量100份。

柯光龍指出，高雄萬豪年菜定位3個主軸，「補財氣」，新的一年在食材上面並沒有漲價，所以幫消費者顧了荷包；「補元氣」因為疫情消費者重視健康養身方面，因此提供較天然的食材；「補神氣」則是因為疫情大家無法出國，特地匯集中式、日式、歐陸、美式等各國料理提供給消費者。

柯光龍表示，今年除夕圍爐訂桌超過9成以上，過年9天連假也超過7成，顯示在今年疫情稍微紓緩的同時，消費者都會出來消費，飯店也已做好準備迎接要聚餐、圍爐的消費者。

中式外帶年菜有皇豪5人份NT9400 元，皇豪迎春10人份 NT 18800 元，皇豪報喜5人份NT11900 元，皇豪報喜十人份 NT 23800元，消費者可依預算來選擇，提前於2022年1月15日前訂購9折早鳥優惠價，訂購即贈 XO醬， 若訂購10人份加贈 XO 醬禮盒 1 組（內含 XO 醬 1 瓶／潮州辣椒醬 1 瓶／酸甜豆瓣醬 1 瓶）。