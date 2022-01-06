氣動元件廠台灣氣立打入國內半導體大廠供應鏈，應用在晶圓中後段設備、美系及韓系等智慧型手機大陸供應鏈，大陸浙江平湖壓鑄廠2021年也貢獻營收，推升2021年12月合併營收創同期新高；2021年合併營收破20億元，締造史上新高，2022年營收將追求兩位數成長。

氣立12月合併營收1.37億元，年增0.58％；2021年合併營收20.27億元，年成長28.69％，改寫歷史新高。氣立指出，農曆年前，雖有不少客戶提前備貨，力道卻未如去年強勁，第一季會維持以往淡季正常營運狀態，第二季進入消費性產品拉貨旺季，需求提升，營運成長動能才會較為顯著。

氣立看好智慧工廠及工業4.0是市場未來主流，去年12月參加台北機器人與智慧自動化展，展出無桿缸、機械夾爪及真空元件等主力產品，電控新產品也亮相，搶攻智慧製造商機。氣立評估，5G、AI、IoT發展越來越成熟，衍生出相當可觀的智慧家庭、智慧城市商機。

氣立指出，依據調研機構Omdia報告指出，2020年到2025年全球智慧家庭產業年複合成長率24.1％，2025年市場商機可達1780億美元。Frost & Sullivan研究也提到，2025年全球智慧城市市場規模高達2兆美元，智慧產業前景不容小覷。目前全球正處於傳統產品汰換成智慧產品的轉換期，在這段時間最需要的就是產線提升與大量生產設備的應用，這些都是未來推升氣立產品銷售的重要關鍵助力。

氣立表示，從未來整體市場趨勢來看，氣立營運可從智能工廠延伸至智慧城市、智慧家庭等商機，未來會逐步穩定成長。