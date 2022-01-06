霹靂睽違超過20年推出的電影《素還真》即將於1月28日上映，在首部人物角色電影上映前，全台唯一的《素還真》電影主題展將於1月7日至2月6日在ATT e Life新娛樂動漫特區開展，展覽中重現電影重要場景、道具以及傳奇兩大神獸，每週的精彩活動邀請霹靂歌手自從與沐婷演唱經典霹靂主題曲，更推出展覽獨家販售的限量商品，讓霹靂粉們可在《素還真》電影上映前一睹為快！

全台唯一霹靂《素還真》電影主題展即將登場，上映前搶先體驗霹靂新篇章（霹靂集團提供）

與《素還真》電影角色同入起源場景

霹靂首部人物角色電影《素還真》即將於1月28日上映，除了以精彩劇情與精緻畫面滿足粉絲們之外，霹靂集團更將於1月7日到2月6日舉辦全台唯一的《素還真》電影主題展，讓粉絲們搶先走進電影世界！本次《素還真》電影主題展特別以四格漫畫的形式呈現電影劇照，更以拼貼方式將電影彩蛋藏於其中，讓戲迷觀展同時找出電影彩蛋。

另外，有別於過往只能透過櫥窗或有距離的觀賞，本次戲偶展示以動漫的風格取代格格不入的紅龍，並採用透視感十足的展框，讓粉絲們可以有更多的角度拍照捕捉喜愛角色的英姿。並展示傳奇兩大神獸及電影道具展區，完美還原電影中的玄幻場景，包含由琉璃工坊精心打造的「無窮天書」、「五方天鑑」琉璃工藝，以及國立臺北科技大學研發的機械仿真魚「黃金魚」，都可以在展覽中仔細端倪。從道具、人物，到場景，再再體現霹靂集團在電影製作上的職人精神與革新突破！

全台唯一霹靂《素還真》電影主題展即將登場，上映前搶先體驗霹靂新篇章（霹靂集團提供）

5大驚喜展期假日限定

展期每個假日更有5大驚喜活動安排，邀請粉絲到場同樂，包含：霹靂歌手自從與沐婷演唱霹靂戲劇經典主題曲、《素還真》電影音樂製作人-張衛帆分享電影配樂的製作心路歷程，還有精彩的操偶表演、Cosplay演出，以及《素還真》新春見面會。2月5日到2月6日過年期間，素還真、一頁書、北狗、羅喉等超Q人偶更會在現場與粉絲們同樂。現場下載「FAN好康」App並完成註冊，即刻兌換限量明信片及消費抵用券等多項獨家好禮。

小資大手筆都能拿好禮

此次展覽更推出《素還真》電影限量週邊商品，除了能搶先預購《素還真》電影黑膠紀念專輯外，更有無線快充行動電源、燙金卡貼組、多功能防疫噴霧筆、電影福袋等生活小物。另也有豐富多樣的霹靂周邊，如：偶用兵器、設計師聯名款搪膠公仔與紀念幣套組等，滿足粉絲們的收藏慾望。現場還有抽卡機與搖球機，可以用優惠的價格抽中絕版限量商品。消費達不同指定金額，還能獲得多項精美好禮，單筆消費金額滿500元，即贈萬象蒼穹光亮透卡隨機乙張，共13+2款等你完蒐！單筆消費金額滿3萬元，更加碼將所有級距的消費滿額禮一次入手。

《素還真》電影主題展

l 時間：1月7日至2月6日

l 地點：ATT e Life大直店（台北市中山區敬業三路123號）