遠東SOGO台北店3館即日起至1月18日推出Winter Sale魅力折扣活動，全面5折起。除了持紙本振興五倍券10%回饋延續至4月30日，Winter Sale期間男女服飾、鞋、童裝、內衣、鍋具、寢具、玩具指定品牌滿3000元送200元電子折價券；保暖家電75折起、冬被最低47折起，除舊布新立省預算。

SOGO忠孝館Raphael拉斐爾JIS90 10匈牙利防蹣抗菌可水洗羽絨冬被，原價2萬2600元、特價1萬800元。（SOGO提供）

保暖家電首推忠孝館VORNADO 渦流循環電暖器＃VMH-300TW，原價8500元、特價7020元，83折，復興館TOYOTOMI智能溫控型煤油暖爐LC-331-TW，原價1萬6000元、特價1萬2000元，75折。保暖寢具主打忠孝館Raphael拉斐爾JIS 90/10匈牙利防蟎抗俊可水洗羽羢冬被，每組原價2萬2600元、特價1萬800元，47折，復興館Reve義大利原裝進口Bassetti披毯，原價7980元、特價3980元，5折。

SOGO忠孝館VORNADO渦流循環電暖器，原價8500元、特價7020元，限量20台。（SOGO提供）

活動期間持HAPPY GO卡當日累滿1000元，可於忠孝館兌換「萌虎療癒暖暖枕」或復興館「暖心冬尚 可扣式法蘭絨披毯」；忠孝館再加碼，使用SOGO APP可扣50點兌換50元好食券。

此外，復興館特別聯手「零零特賣」首度舉辦「美妝生活特賣會」，集結近30家品牌，像是嬌生集團旗下AVEENO艾惟諾、露得清、李施德霖，聯合利華旗下AHC、多芬、TUNEMAKERS渡美，日本三詩達集團旗下Ora2、GUM等，讓消費者選購。

SOGO忠孝館JO MALONE LONDON玫瑰與星玉蘭限量版香水，50ml，3700元。（SOGO提供）