儘管外界近來目光集中在北京對立陶宛的經濟制裁；但軍事新聞網站「Breaking Defence」卻分析，展望2022年，斐濟與索羅門群島將成為美中地緣政治角力的重要戰場。

報導指出，在印太地區中，除了北京自己以外，很少有國家會相信中國大陸願意遵守並強化國際法，同時又友善對待鄰國。

事實上，形勢相當明顯，透過金彈、頻頻地口頭與軍備威脅，北京正脅迫鄰國採取符合其心意的行動；與此同時，還要提振大陸國內的經濟情勢。

面對此情此景，南海與太平洋地區的國家該何去何從？目前澳洲與美國、英國簽署AUKUS協議，將3國彼此緊密連結。《星條旗報》也指出，日本與美國已擬訂一項針對「台灣緊急情況」的計畫。不過，東京與華府迄今還未證實相關報導。

※太平洋小國更形脆弱

文中認為，相較於菲律賓、越南、南韓或日本，太平洋小國在北京直球攻勢下更形脆弱，從而更凸顯其成為美中角力主戰場的可能性。

例如，2020年國慶日前夕，台灣駐斐濟商務辦事處在斐濟首都蘇瓦的太平洋酒店舉行雙十國慶酒會，並宴請100名賓客。當時，2名大陸外交官與1名台灣外交代表發生鬥毆，導致台灣官員出現輕微腦震盪。

索羅門群島爆發反政府抗議活動，民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）騷亂。(圖／路透社)

然而，事後斐濟政府卻沒有採取任何行動，而被視為向北京磕頭。不過，斐濟2022年會舉行選舉，屆時社會民主自由黨（Social Democratic LiberalParty, SODELPA）領導人拉布卡（Sitiveni Rabuka）很可能一反現任總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）親中做法，向北京伸出的手、資金與援助說不。

雖然斐濟可能向北京道別，美中在此的角力卻更加劇烈，而中國大陸在該區域的其他國家也持續取得成功。2021年11月，就在總理宣布尋求與北京的外交關係後，索羅門群島首都發生騷動。聖誕節前夕，該島國宣布北京將派遣6名警察，協助索羅門警方進行鎮暴訓練並提供非致命性援助。

※不滿北京改變西發利亞體系

這事件演變為美國與其盟友、夥伴，如何管理中國大陸與區域其他國家的根本衝突。對五眼聯盟國家而言，其不滿北京有意改變西發利亞體系、《日內瓦公約》、《紐倫堡公約》，以及聯合國為代表的自由國際秩序。

對此，北京長期以來持續辯稱，大陸並沒有參與國際法形塑的過程，而國際法與北京的法律也不吻合，故不受國際法的拘束。

文中認為，北京在南海的態勢，讓美國和其盟友很可能使用外交與軍事力量來影響大陸。例如，愈來愈多可靠的預測認為，北京可能在10年內與台灣開戰；美國、日本、澳洲與其他國家，正採取行動讓大陸明白採取軍事行動的代價恐超過其能力可負擔範圍。

另一個有趣的訊號則是剛剛通過的2022財年《國防授權法案》(NDAA)；該法案敦促拜登政府邀請台灣參加下一次的環太平洋軍演。環太平洋軍演參與國家包括澳洲、汶萊、加拿大、法國、日本、紐西蘭、菲律賓、南韓、新加坡與美國。2018年，大陸也曾受邀參加環太平洋軍演，最後卻因南海相關舉措而遭拒。

報導總結，面對北京加強對台灣、甚至是對自由國際秩序的壓力，拜登政府似有意加強管理，而澳洲與日本也跟進採取類似行動。但這是否意味著印太地區會出現更多的威脅與會談，這可能取決於北京如何行動而非華府怎麼計畫。