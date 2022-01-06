NBA達拉斯獨行俠隊今(6)日（美國時間5日）為「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）舉辦球衣退休儀式，21年球員生涯都奉獻給達拉斯的他，絕對是隊史最具代表性的球星。而包括唐西奇（Luka Doncic）在內的獨行俠球員沒有漏氣，以99比82擊敗全NBA第1戰績的金州勇士隊，讓這個紀念性的夜晚更為完美。在愛妻與三個孩子見證下，諾威斯基得到無數英雄式祝福，並一一與他生涯密切合作的夥伴確認過眼神後，眼眶含淚看著他的背號41號球衣冉冉上升至美航中心球館頂端，以隊史最高榮譽將此背號永久退役。

在獨行俠只讓勇士得到本季單場新低分後，諾威斯基與家人們進入場中迎接屬於他的時刻。剛打完比賽的獨行俠球員們，賽後很快沖完澡之後就回來參加典禮，同樣來自歐洲，被視為接班諾威斯基要成為下1支獨行俠冠軍隊基石的唐西奇說：「美好的夜晚，你永遠不會忘記。尤其是那個影片，他們在2011年奪冠的影片，那真的很棒，有一天我也想要做到。」

在3段致敬影片以及NBA主席亞當蕭華（Adam Silver）、冠軍隊友傑森基德（Jason Kidd）、球隊老闆馬克庫班（Mark Cuban）的致詞後，諾威斯基一一感謝這些年來幫助他、支持他的人，當然也包括今天滿場高喊著「MVP」的球迷。現任獨行俠總教練傑森基德致詞時打趣說：「你還有10天份合同沒走完，隨時歡迎你回來下場打球」，「德佬」笑笑把手往自己脖子比了比，像是在說：「你別要了我的老命吧！」

諾維茨基在儀式上談到自己未來在籃球圈的定位，他表示自己也不清楚未來會如何，但是絕對不會想為球隊任教，他說：「執教不在我的計畫裡面，我認為和霍格爾（Holger Geschwindner）這樣的個體一起訓練，那是非常有趣的事情，但是團隊的教練？老實說，這是我最不想做的事情。」

諾維茨基繼續說：「站在那邊發表演說、激勵大家，然後有一半的時間都在打電話，我沒有耐心，我對那些孩子一點耐心都沒有，我沒有耐心處理這些事情，所以當教練不是一個選擇，除了這個之外，我認為所有的選擇都可以上桌談。」諾維茨基去(2021)年6月再度回到球隊擔任特別顧問，協助球隊尋找新的總管以及總教練。

最後，在他與3個小孩按下將他背號41號球衣升到場館上空的按鈕前，諾威斯基說：「我一直都告訴你們，找到你們生命的熱情所在，認真努力，好事就會發生。」諾維茨基在21年NBA生涯中，自己拿下過一座年度MVP，2010-2011年賽季還替球隊奪冠，目前他擁有14項獨行俠隊史的紀錄。

PTT論壇NBA討論版也熱烈討論，「司機退休吃冰淇淋確越來越瘦，77（唐西奇）學一下好嗎」、「一代青春阿」、「沒卡帥（Rick Carlisle），沒麻吉Nash，少不少味的」、「卡帥nash都在比賽，怎麼來」、「讓孩子看自己接受英雄褒揚儀式是何等美事」、「41 forever!」、「庫班真的很愛Dirk」、「一代牛王QQ」、「無負面新聞、開創大後鋒的巔峰」、「你來當NBA總裁算了啦，又帥又會講話，人緣好還全球化」、「要哭了QQ謝謝德佬21年的付出」、「謝謝你大司機，我的英雄」。

根據知名NBA數據分析師高斯貝瑞（Kirk Goldsberry）分析，針對過去25年內31個投籃區域進行的數據統計發現，諾威斯基在6個區域都是得分最多的球員，如果以距離籃框1英尺為單位，距離籃框12呎～20呎的這些範圍中，諾威斯基都是過去25年內得分最高的球員；根據數據資料，諾威斯基生涯平均每場在中距離攻下9.29分，在距離籃框10～15呎的平均投籃命中率為40.5%，而距離籃框16～23呎則是5成03，在如此量產的情況下還能繳出這些命中率，實在不容易。這呈現出「德佬」在中距離的統治力有多強大。

生涯場均得到20.7分的諾威斯基，總計攻下3萬1,560分，在歷史上排名第6，他在中距離的獨門單腳後仰跳投當然貢獻了不少分數，優異的投籃手感加上7呎身高，讓諾威斯基的跳投更難被有效封阻，也讓他的這個招式成為NBA經典之一，儀式上也特地把這個投籃姿勢製作成雕像獻給永遠的諾威斯基。