新北清潔工確診 新北公布足跡。（新北市衛生局提供）

桃機群聚案累計8人確診，其中1名染疫女清潔工住新北，新北市政府今公布個案足跡，讓前台大醫院感染科醫師林氏璧直言「新北的朋友也請注意，這不只是桃園的事」，呼籲整個北部民眾都要提高警覺。

新北市衛生局表示，案17307為50多歲桃園機場清潔人員，近期無國外旅遊史，負責桃機大夜班定點清潔工作，完成接種兩劑疫苗，12月28日出現喉嚨痛症狀，無就醫，1月5日配合桃園機場擴大檢測，PCR陽性確診，CT值33.8，足跡集中在桃園八德與新北鶯歌兩處。

看見桃機清潔員足跡涉及鶯歌，林氏璧下午在臉書發文表示，直言「新北的朋友也請注意，這不只是桃園的事」，認為目前桃園以外的足跡甚少，但在一日生活圈的型態下，很快就傳染出去了，「整個北部，大家放鬆已久的防疫習慣，該拿回來了」。

不少網友也紛紛留言附和，「這期末考，大家要繃緊神經」、「真的，不要最後像澳洲一樣，每天近十萬人感染」、「勤洗手，戴口罩」、「快樂的時光又要沒有了」、「一直放病毒入境，遲早的事」、「鬆懈太久，指揮中心沒升級基本上還是正常過」。