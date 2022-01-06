仲量聯行今日舉辦2021年第四季年終回顧季報記者會，董事總經理趙正義表示，台灣商用不動產市場在疫後的表現十分穩健，交易量回到疫情前水準。展望2022年，有五隻老虎齊現身，包括軌道經濟、ESG、物流、數據中心及、辦公續熱的支撐下，商用不動產市場續熱。

趙正義表示，在剛性經濟需求部分，科技業及製造業出口表現亮眼，企業對辦公空間的擴編及升級需求可能會隨著市區內老舊A辦的淘汰逐步顯現，購地設廠需求及總部型科技廠辦需求，亦將持續推動工業不動產投資額成長。

至於全球不動產趨勢，趙正義說，物流產業隨疫情迅速成長的用地需求，世界各地物流不動產的交易量屢破前高，物流產業及Proptech在台灣的發展也值得密切注意。

土地稀缺，五都朝捷運TOD規劃，並在政府積極招商且市場熱絡回應的情形下，今年重大招標預估投資額上修至2600億元。趙正義指出，相信未來在政策支持、科技及製造業展業升級積極擴廠、國內資金動能充裕、國外經濟復甦等利多條件下，國內商用不動產市場可望持續成長。

仲量聯行指出，2021年台北A辦平均月租金為每坪2894元，相較2020年上升2.4個百分點，預計2022年將達到每坪近3000元的歷史新高。A辦整體空置率為2.0%，區域租金最高的信義區空置率更降至1.5%歷史新低，顯見企業面臨升級新形態辦公室壓力，對頂級商辦需求殷切。

全球商用不動產市場方面，2021年交易額達美金7570億元，相較去年同期上升逾50%；亞太地區的商業地產市場也將在2022年進一步穩定。仲量聯行預計，亞太區2022年的投資額將來到約2000億美元，預計超過2021年的1690億美元15%以上。而隨著經濟復甦，旅行限制放寬以及更多員工回歸辦公室，預計亞太區2022年商辦和飯店投資將增長20%至30%。