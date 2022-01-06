消毒車至溼地周邊道路進行消毒。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

近期台南市南區喜樹及安南區四草溼地分別出現鴨科排遺與死亡的黑面琵鷺檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，這與去年入冬韓國、日本爆發H5N1亞型病毒株相近，台南市政府農業局動保處推測病毒疑由候鳥帶入台灣，已加強周邊養禽場監測、防疫消毒。

市府農業局動保處祕書蘇園指出，去年12月18日鳥友發現四草溼地出現一隻死亡、腐爛已久的黑面琵鷺，將檢體送淡水家畜衛生試驗所檢驗，竟檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒；隔沒多久，去年12月31日在喜樹溼地鴨科類的排遺中，又被驗出H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

蘇園說，台灣候鳥路徑上游國家為韓國和日本，推測病毒可能由這些上游地區輾轉傳入而來，冬天為禽流感好發季節，針對這個情形，已對排遺撿拾點半徑5公里內的29場養禽場進行訪視及採樣監測，雞隻均健康無異狀，同時亦派遣防疫消毒車在溼地周邊及禽場消毒。

市府農業局動保處表示，去年至今年1月4日，全台共發生25例禽流感案例，顯示環境中病毒仍存在，台南雖然目前無疫情發生，但仍提醒養禽業者加強場區消毒、圍網防護、人車管制等生物安全防疫措施，並配合動保處辦理冬季家禽流行性感冒強化防疫措施。

市府也呼籲，從事戶外踏青活動的民眾，勿直接接觸野外禽鳥或其排泄物；進行野外賞鳥及生態教育活動後，也記得用肥皂勤洗手，若身體出現感冒症狀或發燒，應戴好口罩並就醫治療。