前國民黨黃國園黨部主委于北辰6日宣布將參選桃園市桃園區議員，他說，外傳他可能加入民進黨參選立委。他否認說法，強調身上「藍色的衣服絕對脫不掉」，並說只會以無黨籍參選議員，參選也不會插旗、看板、設立總部。

有媒體詢問于北辰，外傳他將和民進黨合作，立委鄭運鵬參選市長，他接棒參選立委席次。于北辰受訪否認說法，並說將參選桃園區的議員選舉。他說，外傳他選立委、市長，那是超過他能力的事情，不會做這種事。

他也強調，絕對不會加入別的政黨，就像是太太只有一個、娘家也只有一個。雖然離開國民黨，但不管加入哪個政黨，身上藍色的衣服絕對脫不掉，因此不會加入其他政黨。

于北辰也說，投入選舉，不會插旗、立招牌，也不會設立總部。除了保證金外，不會再花錢。于強調，他要給年輕人做榜樣，從根本改革選舉的風氣，也讓年輕人敢投入政治。另有人說他是「韓粉」，于否認，稱他沒有這麼忠誠。他說明，韓參選時，他任黃國園黨部主委，因此韓到桃園，他都是主持人，他是忠於黨。