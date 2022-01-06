健行科大男籃隊專屬彩繪巴士，畫上球隊吉祥物北極熊。（劉孟竹提供）

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽進入第三階段預賽，比賽場館在新北市政治大學體育館、台北市台灣大學綜合體育館，校址位於桃園市中壢區的健行科技大學，在學校大力支持下有了專屬巴士乘載球員往返參賽，6日面對本季首度升上公開男一級的僑光科技大學，112比82輕鬆獲勝，有機會在本階段就鎖定8強。

健行科大校方相當支持校內各類活動，對於曾打下3座UBA男一級冠軍的籃球隊同樣照顧不遺餘力，過去在北部的賽事會安排球員住五星級飯店，省去舟車勞頓的疲勞，隨著本季UBA第三階段賽事兩地進行，校方去年12月和遊覽車公司合作，打造球隊專屬彩繪巴士，為UBA首見。

健行科大男籃隊教頭劉孟竹表示，桃園近日新冠肺炎疫情緊張，不可能讓球員搭乘大眾運輸工具到雙北參賽，因此學校預賽前就決定為球隊提供專屬巴士，守護全隊健康安全。

健行6日對僑光科大以30分之差收下勝利，仍是UBA公開男一級本季唯一不敗勁旅，暫以8連勝領先，此役健行大一好手劉丞勳三分球9投6中，攻下個人UBA生涯新高32分，展現苦練三分球的火力，徐宏瑋、劉彥廷各贊助18分，劉彥廷並抓下12記籃板。