AppWorks 6日舉辦媒體聚會，除了AppWorks董事長暨合夥人林之晨以外，同時邀請心元資本創始執行合夥人鄭博仁、Headline Asia合夥人黃立安，針對台灣新創2022年的機會分享。看好區塊鏈以及Web3.0趨勢正在浪頭上興起，三大創投皆表示將重兵部署區塊鏈，包括心元資本將加大在區塊鏈項目的投資，Headline Asia則是募集7000萬美元專投區塊鏈相關項目，AppWorks則持續看好區塊鏈帶來的典範轉移，同時也看好NFT發展，預期NFT將成為實現 Web3世界的關鍵基礎。

Web3.0是建構元宇宙（metaverse）的基礎，林之晨認為，元宇宙像是落實的介面，Web3.0 則是背後的商業模式、資料紀錄、交易模式等，「類似前台以及中後台的關係」

Web3.0的來臨，將改變不少商業模式以及資產的定義，林之晨表示，走過2021新創IPO熱潮，2022年受到SPAC上市熱潮進入後半場、加上可能升息等因素影響，預期今年新創IPO的速度將放緩，但區塊鏈世界的IEO（Initial Exchange Offerings，首次交易所發行）以及IDO（Initial DEX Offering）速度將倍數成長，也會有越來越多的創業者往web3.0領域集中。

看到區塊鏈趨勢興起，三家創投加快布局腳步，Headline Asia表示，近期成立專注於區塊鏈新創的獨立基金IVC（Infinity Ventures Crypto），將募資超過7000萬美元，投資多元新創公司，涵蓋的市場包括菲律賓、巴西、新加坡、日本、美國及其他地區。

在台灣，Headline Asia也投資不少區塊鏈新創，包括OurSong、Lootex、XY Finance。其中，OurSong及Lootex專注於在NFT領域，而XY Finance則整合DeFi及元宇宙兩大領域，Headline Asia表示，對區塊鏈及crypto能為世界帶來的未來抱持樂觀態度。

在心元資本部分，鄭博仁則指出，過去半年來是區塊鏈產業大爆發的時期，區塊鏈是目前全球最頂尖的創投和創業者最關注的領域。對台灣創業者來說，區塊鏈的領域機會龐大，因此在基金結構上，也納入Token投資的彈性。

2021年，心元投資的區塊鏈新創涵蓋的領域包括DeFi工具（XY Finance）、元宇宙（Highstreet）、NFT相關（Oursong 、Lootex、Feral File ）、交易工具（Kikitrade、Aspen Digital）、區塊鏈技術應用（Magic、Bifrost）以及公鏈（Terra）。

AppWorks近年來則深度聚焦區塊鏈發展，近期則與區塊鏈一線公鏈Flow策略結盟，共同推動區塊鏈生態系。林之晨也表示，在過去兩年，看到NFT成為另一個快速崛起的典範轉移，且是區塊鏈技術中，快速成長的巨型應用，為數位資產的擁有權帶來突破性改變，為實現Web3世界的關鍵基礎。