Web3.0時代來臨，網路與科技新創將迎來新一波革命。心元資本創始執行合夥人鄭博仁表示，2017～2018年區塊鏈盛行，當時台灣已有一群創業家以及技術人才與全球區塊鏈社群緊密連結，目前區塊鏈市場上很多優秀的產品也都出自台灣團隊之手，看好Web 3.0來臨，台灣新創將有機會在第一天就打入世界盃。

網路世界走過Web1.0、Web2.0時代，將邁入Web3.0時代，是區塊鏈、DeFi以及NFT等去中心化網路帶出的全新機會與革命，且將對貨幣、資料、金融、資產的所有權等產生重大影響。

鄭博仁說，在Web3.0推動下，「第一次覺得台灣新創有大好機會打入世界市場」。他表示，Web3.0是去中心化，所以新創很容易透過IDO（去中心化交易所）找到全世界的用戶。而觀察區塊鏈近年興起，台灣的人才也跟著全球一起進步，不少相關的區塊鏈產品，也是台灣團隊第一個領先發想出來的。此外，區塊鏈市場快速成長，市值達2.5兆美元，看好接下來為GameFi、元宇宙的發展速度，將會快得超越大家想像。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨則指出，2000年之前，台灣的網路產業發展跟著全球一起進步，但在網路泡沫化之後，台灣的創業方、投資方都停下腳步，以至於錯過後來產業快速向上成長的黃金時期。但以區塊鏈來說，儘管經歷過2017年底的ICO泡沫，慶幸台灣的創業者、投資人並未對整個區塊鏈生態系失望，反而吸引更多優秀的人才加入。

林之晨認為，台灣在Web3.0時代已經站在相當好的位置，只要有能力做出好產品，全世界就能馬上使用，讓新創第一天就能做全球的生意，將會是台灣新創相當好的機會。

林之晨先前也表示，Google、Amazon在20年前也是新創公司，但因為掌握Web1.0、Web2.0崛起的浪潮，才變成今日的科技巨頭，同樣地，今日的新創正站在Web3.0的濫觴，若能好好掌握機會，將有機會能創造對下一個世代極具影響力的公司。

而外界關注台灣下一個「護國群山」會在哪裡？林之晨則給出相當不一樣的答案。他表示，台灣下個護國群山，將在於培養出更多的開發者、RD工程師。在軟體的世界中，工程師是產生最多價值的地方，台灣下個世代的護國群山不會只是在工廠，而是在人才。若台灣能培養出越多可以為全球所用的人才，台灣就會越安全。