台南市政府新年宣布今年重陽將發給長者「紅包」！台南市社會局指出，今年重陽節將發放重陽敬老禮金1000元，全市符合資格者有34萬1031人，另也將擴大照顧弱勢經濟長者，針對經濟弱勢長者將加發放健保福利金1000元，預估24萬6893人受益。

台南市長黃偉哲指出，市府考量老人健保目前已補助低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，不過，邊緣弱勢戶長者因經濟不佳，健保費自付額負擔沉重，影響就醫權益，為協助經濟弱勢長輩，即時獲得醫療保健服務，今年度重陽節將針對弱勢長者加發健保福利金1000元。

社會局表示，今年度重陽節除發放重陽敬老禮金1000元，符合領取資格者約34萬1031人，為更擴大照顧弱勢經濟長輩，特別增列健保福利金發放標準及金額，針對55歲至64歲原住民及65歲至99歲長者，經稅捐稽徵機關核定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過12％ (由納稅義務人申報為受扶養人亦同)，且於設籍限定月分未獲健保費自付額補助者，每人發放健保福利金1000元。

社會局說，符合資格者將可一次領到重陽敬老暨健保福利金2000元，預計受益人數24萬6893人，所需經費約需增加2億4689萬3000元，預估今年重陽敬老暨健保褔利金支出總經費約5億9264萬3000元。