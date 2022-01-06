桃機群聚擴大成8人確診，分別為7名清潔人員與1名防疫計程車司機。前進指揮所指揮官王必勝表示，初步了解確診清潔人員為二航廈大夜班人員，共同點是都有搭乘通勤巴士，且「混搭」情形嚴重。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前8位確診者的第一圈家庭接觸者都是陰性。而最新民調顯示，有76.1%的人擔心「防疫警戒升級至三級」。

陳時中表示，新增的3例清潔人員和原本感染的4個清潔員是搭乘不同班的交通車，且查下去後發現都有混搭座位的狀況，其中案17307與案17308的疫調比較清楚，其中有一人和案17238的消毒場域是同一個，目前是案17309的疫調還比較不清楚，因為工作場域不固定，是巡迴式在做服務的。

對於桃園群聚案疫情擴大，入口網站《Yahoo奇摩》6日就對此發起網路投票民調，以「桃園群聚事件擴大，你是否會擔心防疫警戒升級至三級？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為1月6日至10日，截至6日17時30分為止，共有5千4百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常擔心」，比例佔51.1%、「有點擔心」佔25.0%，共有76.1%的網友表示「擔心」。「不太擔心」佔10.8%、「完全不擔心」佔10.5%，「不知道/沒意見」2.6%。