活動後，鳴槍下，視障跑者將準備跑往下一站。（王志偉攝）

花蓮家扶中心正在為扶助家庭募集年菜，預期1785份，這項活動獲得2021第五屆台灣盲人環台公益路跑支持，視障跑者及陪跑員環台路跑第13天，今下午跑進花蓮家扶，其中視障跑者吳鎮安興奮地說：「沿途赤腳跑著，雖然痛，但不能停下來，因為我的腳被刻了一個字叫愛，對這片土地的愛」，縣長徐榛蔚也到場認購200份套餐，在眾人支持下，高喊達標！

視障跑者今清晨從壽豐鄉豐田出發，雖然花蓮天候不佳，但熱情不減，沿途和花蓮家扶陪跑者近10名員工會合，慢跑到下午1時許跑進花蓮家扶中心，地方媽媽服務隊更端出精心烹製的炒米粉、熱湯招待，為視障跑者吳春成、吳鎮安、古奇哲、張柏豐及陪跑員們加油打氣。

台灣盲人環台為公益而跑協會，在理事長郭瑞和、台北公益路跑扶輪社、台灣野孩子野跑協會、花蓮吉安路跑協會及4位視障馬拉松跑者努力下，以環台路跑方式協助全台6個弱勢團體募集愛心年菜。花蓮地區則是選定花蓮家扶，到家扶捐出5萬元，協辦單位國際扶輪3490地區的11個扶輪社也熱情響應。

花蓮家扶扶幼委員會主委蕭雄彰號召各界一同響應，縣長徐榛蔚、市長魏嘉賢、理事長郭瑞和、縣議員張美慧、楊華美、吳東昇、徐子芳等地方各界到場參與。徐榛蔚現場認購200份套餐，長年支持花蓮家扶的花蓮縣婦女成長關懷協會，同樣響應暖心套餐募集，魏嘉賢則是期待「這一次我們需要募集1785套，希望未來在政府及民間單位努力下，這份需求可以愈來愈少。」

特地從台北到花蓮的松山扶輪社社友們，除了響應暖心套餐外，更捐贈一台公務機車供花蓮家扶中心使用，讓社工可以善用公務機車訪視服務，增加服務的便利性。主委蕭雄彰感謝各界溫暖的愛心與串聯，讓花蓮縣內受扶家庭可以溫暖過好年。

花蓮家扶中心主任施政延表示，在各界的幫助下，1785套暖心套餐募集達標，過年前，將於各服務據點花蓮市、吉安、新城、鳳林及玉里發放年菜及年貨，將這份愛送往每一個需要家扶的角落。