桃機群聚案持續擴大，染疫清潔員所屬公司信實今（6日）下午再發布重訊，針對桃機清潔人員染疫造成社會不安致歉，信實表示，已依據指揮中心今日記者會指出相關具體做法執行。

信實今早證實昨（5日）晚增加3名清潔員確診，下午再發重訊指出，針對近期桃園機場清潔人員染疫事件，造成社會不安，深感抱歉，本集團已依據中央流行疫情指揮中心1月6日記者會相關具體作法如實執行。

聲明指出，派駐桃園機場所屬清潔人員，絕無交互流用至其他案場之情事；桃園機場交通車隊，僅供桃園機場清潔員工通勤之用，絕無其他案場員工混搭共乘；經協調租賃公司於111年1月7日起增派交通車輛，員工通勤採梅花座方式因應。

信實其他工作案場，亦同步提升防疫等級，各案場依工作特性，重啟分班、分流、分區作業；加強健康管理與監測，嚴格查察人員執勤前、後有無出現發燒、咳嗽等疑似COVID-19症狀並造冊管制；每日於勤務教育時間，加強宣導防疫管制措施；配合中央流行疫情指揮中心政策，儘速完成第三劑COVID-19疫苗接種，維護職場健康安全。