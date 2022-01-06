高雄中都特區在國財署、高雄地政局陸續標出土地之後，目前的大地主只剩唐榮、亞洲合板、以及高雄市政府等3大地主，中都建地幾乎已由建商買走，未來新案將直奔4字頭，而在過去4年，大樓住宅已從每坪25萬漲至33萬元，漲幅約32％。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀6日表示，泰郡建設算是較早在高雄中都特區推案的建商，2017年左右，進場推出「悦讀綠森活」預售案時，每坪約25萬元，現在完工之後的成屋銷售，每坪約33萬元，等於4年上漲32％。

他說，中都目前已有第一排景觀宅，開價直接衝破40萬元，而一家建商原本要預售，卻封盤的案場，也改為完工銷售，未來開價可能上看45萬元。

業界指出，高雄中都特區的土地，已由多家建商買進持有，迄今成交的最高價土地，仍是京城建設董事長蔡天贊以個人名義投標，在2014年6月19日，以每坪132.22萬元標得的土地。

目前在該區的幾個大地主，首推8公頃多土地的唐榮公司，亞洲合板居次，大約擁有2公頃多，高雄地政局持有的1.7公頃左右，排名第三，另外國產署和政治作戰局也各自持有0.6公頃和0.5公頃土地。