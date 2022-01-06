靠著航空貨運突圍的華航，今（6）日與工會協商達成共識，今年終獎金平均發放6個月基本薪，優於預期，加上原本就有的第13個月，等於可以領到七個月薪水，一舉超越長榮航的年終1.5個月。

另外，華航也將比照公務員調薪，調薪幅度平均不低於公務人員的4％。

華航2021年前三季獲利15.55億元，第四季又賺到超級旺季，法人估，華航2021年獲利有機會挑戰60億元新高，不僅是今年極少數獲利的國際航空公司，更是罕見不裁員減薪，還能發出6個月年終獎金。華航已在2021年12月先發放全體員工1個月年度獎金。