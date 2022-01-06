存股族看過來！素有「國民ETF」之稱的元大台灣50（0050）2021年度下半年配息金額出爐，每股擬配發3.2元，改寫「半年配」以來單次配發新高紀錄，將於21日除息，以6日收盤價計算，殖利率約2.16％，合計2021年度配息3.55元，預計參與除息人數可望超越35萬人。

元大投信6日公告0050第一階段收益分配結果，每受益權單位預估發放3.2元，創下2016年從年配息改為每年兩次配息以來，同期最高的分配收益金額，第二階段配息19日公告，確認實際配發金額。

0050是國內首檔發行的ETF，近年國人熱衷被動式投資，該ETF長期優異的表現已成為許多人存股、退休金理財的主要投資工具，並帶動近年投資人數快速增加。

據統計，0050在2019年底受益人約9萬人，2020年底增至19.1萬人，2021年底受益人再成長到34.6萬人，近兩年激增近三倍，同時規模也成長到1760億元，稱冠台股上市櫃ETF，此次配息也備受市場關注。

受惠台灣企業獲利提升，元大台灣50（0050）近年表現成長，歷次除息都有填息的好成績，於2018、2019、2020及2021年7月除息時，皆在除息日火速填息。今年台股獲利預期持續成長，投資人可留意參與元大台灣50（0050）的除息行情。

另外，元大投信響應ESG潮流，已正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，0050成分股落實永續經營，帶動該ETF榮獲晨星永續投資最高5顆地球評級，這代表投資人持有0050，不僅參與台灣經濟成長的果實，也能兼顧ESG投資需求。

無論是想買「國民ETF」0050、0056，或是月月配息的元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金），投資人只要在「元大基金先生」動動手指，便能查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊；若已經是元大投信ETF的投資人，還能查詢個人過去參與ETF配息的歷史明細，大大幫助領息族規畫現金流。即日起至2月28日期間成功登入APP的用戶，則享有2022上半年APP線上定期定額申購元大系列基金，終身享手續費優惠。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。