有些人做事總是拖拖拉拉，往往都要等到最後一刻，才開始慢吞吞的動手，不過也有些人受不了拖延，星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、白羊座、射手座、雙子座的人性格比較急，做事非常有效率，只要交付給他的任務，總能在最短時間內完成，他們最喜歡速戰速決，與拖延症絕緣。

▍1.金牛座

金牛座性格穩重，做事總是按部就班，立下目標後就會督促自己按照進度完成，絕對不會中途放棄。他們會嚴格督促自己把事情做好，在處理的期間會繃緊神經，直到把任務完成才會真的放鬆自己，因此總是顯得很有效率。

▍2.白羊座

白羊座的行動力很強，甚至許多時候沒有細想就先動手做看看，對他們來說只用嘴巴講完全沒有意義，唯有付諸行動才是真理，如果有夢想、有目標，就要想辦法實現，他們會不斷挑戰自我，完全閒不下來，凡事就是要速戰速決。

▍3.射手座

射手座的人個性很急，想到什麼就想去做，但是又不夠細心，往往會丟三落四，因此如果想要做得更好，一定要預留足夠的時間給自己，以免在關鍵時刻粗心大意，做出讓自己不滿意的成果。

▍4.雙子座

雙子座完全受不了拖延，他們想要花更多時間在探索新奇事物之上，所以總會迅速完成手邊的事情，他們很聰明，反應又靈敏，行動力十足，尤其是面對自己感興趣的事物，他們會全心全意沉浸在其中，在最短的時間內完成。