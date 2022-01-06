桃園機場爆發Omicron群聚感染，將邊境防疫壓力推升到頂點，為防止國內醫療體系崩潰，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今下午召開會議，決議將第一至三類人員的追加劑接種時程從5個月縮短至3個月，預料將有10多萬人受惠，一切就待衛福部長陳時中拍板定案，若無意外，中央流行疫情指揮中心將在明天宣布。

本報掌握，第一至三類人員尚有10多萬人第2劑疫苗打滿3個月，卻還未接種追加劑，去年5至7月因為國內疫苗短缺，導致有許多人直到7、8月才打第1劑疫苗，因此直到現在仍有10多萬名第一至三類人員尚未滿5個月，不符合追加劑接種資格。

如今國內防疫旅館群聚感染事件頻傳，加上桃園機場爆發Omicron群聚感染，因此第一至三類優先接種追加劑迫在眉睫，今ACIP會議就同意放寬第一至三類人員的追加劑接種期程，從5個月放寬至3個月。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此則表示沒有評論，若有相關訊息將於明日指揮中心記者會一併宣布。

至於一般民眾的追加劑何時才會放寬至3個月後即可施打？據消息指出，今天討論內容僅針對第一至三類人員，是否要開放到全民適用，有待陳時中做最後拍板。